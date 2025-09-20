Verkehrsministerium

Für den Neu- und Ausbau von Bahnstrecken fehlt Geld, sagt das Bundesverkehrsministerium. (Andreas Arnold / dpa )

Ein Sprecher sagte in Berlin, bis 2029 fehlten rund 2,5 Milliarden Euro. Offen ist, welche konkreten Folgen das für geplante Neubaustrecken hat. Bereits gestern war bekannt geworden, dass für Autobahnen und Bundesstraßen bis 2029 rund 15 Milliarden Euro fehlen. Als Grund wird insbesondere die starke Baupreisentwicklung in den vergangenen Jahren genannt. Verkehrs-Staatssekretär Schnorr hatte gesagt, geplante Baumaßnahmen könnten nicht gestartet oder Aufträge nicht vergeben werden – es gehe aber nicht um einen Baustopp.

Finanzminister Klingbeil sagte, die Bundesregierung nehme für Investitionen in die Verkehrsinfrastruktur so viele Milliarden in die Hand wie nie zuvor. Die Verantwortung, wie das Geld ausgegeben werde, trage der zuständige Minister Schnieder.

