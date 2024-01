Die meisten Orthodoxen feiern die Geburt Jesu in der Regel am 6. und 7. Januar, da sie sich am alten julianischen Kalender orientieren. (Deutschlandradio / Andreas Main)

Morgen begehen dann die verschiedenen Kirchen etwa in Griechenland, Russland, Georgien, Armenien, Serbien, Äthiopien oder Ägypten den Weihnachtstag. Die meisten Orthodoxen feiern die Geburt Jesu in der Regel am 6. und 7. Januar, da sie sich am alten julianischen Kalender orientieren. Heute begehen viele von ihnen zunächst das Epiphaniasfest, wie der Dreikönigstag unter Christen auch genannt wird. In Berlin nimmt Bundespräsident Steinmeier an einer Zeremonie der griechisch-orthodoxen Gemeinde teil.

