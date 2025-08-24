Krieg in Nahost

Ziel sei eine Vereinbarung mit der Hamas zur Freilassung der Geiseln, sagte er. Im Frühjahr müsse es dann Neuwahlen geben. Gantz forderte andere Oppositionspolitiker und Regierungschef Netanjahu auf, sich der, wie er es nannte "Regierung zur Freilassung der Geiseln" anzuschließen. Netanjahu ist für sein politisches Überleben bislang auf rechtsextreme Koalitionspartner angewiesen, die ein Abkommen mit der Hamas strikt ablehnen. Vergangenes Jahr war Gantz wegen Meinungsverschiedenheiten mit Netanjahu als Verteidigungsminister zurückgetreten.
Die Chancen für eine Einheitsregierung gelten als gering.
