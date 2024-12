Viele Vorschläge für "Unwort des Jahres" (Symbolbild). (IMAGO / Aviation-Stock / Markus Mainka)

Wörter würden zu Unwörtern, wenn sie etwa der Menschenwürde widersprechen, diskriminierend oder beschönigend seien, so die Sprachjury. Das Unwort des Jahres soll am 13. Januar in Marburg bekanntgegeben werden.

Für 2023 war es der Begriff Remigration . Es handele sich um einen beschönigenden Kampfbegriff und solle eine menschenunwürdige Abschiebepraxis verschleiern, hieß es zur Begründung.

Diese Nachricht wurde am 29.12.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.