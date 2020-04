Füreinander da sein Wie wir uns jetzt gegenseitig helfen

„Wo aber Gefahr ist, wächst das Rettende auch“, so heißt es bei Friedrich Hölderlin. Und fast scheint es, als wüchsen die Menschen in Zeiten der Coronakrise wirklich über sich hinaus: aller Orten entstehen Initiativen, in denen sich Hilfsbereite zusammen finden.

Eine Sendung von Eva-Maria Götz und Andreas Stopp (Moderation)