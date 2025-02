Brigitte Haas von der konservativen Partei VU im liechtensteinischen Hauptort Vaduz (Walter Bieri / KEYSTONE / dpa / Walter Bieri)

Die Juristin und Geschäftsführerin der Industrie- und Handelskammer, Haas, gewann die Landtagswahl mit ihrer Vaterländischen Union laut dem amtlichen Endergebnis mit 38,3 Prozent. Die konservative Partei regiert seit über 85 Jahren in einer Koalition mit der ebenfalls konservativen Fortschrittlichen Bürgerpartei, die auf 27,5 Prozent kam. Seit in dem Fürstentum 1921 das Amt des Regierungschefs eingeführt wurde, stand stets ein Mann an der Spitze. Haas wird am 20. März vereidigt. Liechtenstein ist mit 160 Quadratkilometern und der Hauptstadt Vaduz der kleinste deutschsprachige Staat. Er liegt zwischen der Schweiz sowie Österreich und hat rund 40.000 Einwohner.

Staatsoberhaupt ist Fürst Hans-Adam der Zweite. Er kann die Regierung entlassen, Veto gegen Gesetze einlegen und mit Notrecht regieren.

Diese Nachricht wurde am 09.02.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.