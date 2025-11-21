Pras Michel (Archivbild) (Getty Images via AFP / KEVIN DIETSCH)

Michel war bereits im Jahr 2023 in mehreren Anklagepunkten für schuldig befunden worden, darunter Verschwörung und illegale Wahlkampfspenden. Nun wurde in Washington das Strafmaß in dem Prozess verkündet. Die Anwälte des Rappers kündigten bereits Berufung an.

Nach Angaben des Justizministeriums in Washington hatte Michel mehr als 120 Millionen US-Dollar (etwa 104 Millionen Euro) von einem malaysischen Geschäftsmann erhalten, die er teilweise an die Kampagne für Obamas Wiederwahl im Jahr 2012 spenden ließ. Michel habe zudem versucht, Einfluss auf Ermittlungen des Justizministeriums gegen einen Betrugsskandal um den malaysischen Staatsfonds 1MDB zu nehmen. Er wurde auch für schuldig befunden, 2017 bei der Regierung von Obamas Nachfolger Trump unerlaubte Lobbyarbeit zugunsten Chinas betrieben zu haben.

Michel feierte mit den Fugees in den 90er Jahren Erfolge. Weitere Mitglieder der Band waren die Sängerin Lauryn Hill und der Rapper Wyclef Jean.

Diese Nachricht wurde am 21.11.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.