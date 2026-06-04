Weltraumforschung

Nasa verliert Kontakt zu Mars-Sonde (Goddard Space Flight Center/Nasa)

Dies gab die NASA in Washington bekannt. Die Sonde hatte im Dezember letztmals Daten gesendet.

"Maven" befindet sich seit 2014 in einer Mars-Umlaufbahn. Ursprünglich sollte ihr Einsatz nur bis zu zwei Jahre dauern, doch sendete die Sonde stetig weiter Daten zur Erde. Eine NASA-Sprecherin sprach von der besten Mars-Mission bisher. Die durch sie gewonnenen Informationen hätten Forschern geholfen, das Phänomen der so genannten Atmosphärenflucht zu verstehen, bei der atmosphärisches Gas in den Weltraum entweicht. Darüber hinaus habe sie Sonde "Maven" viele Erkenntnisse zur Mars-Atmosphäre und zur Klima-Geschichte des Planeten sowie zu dessen Bewohnbarkeit geliefert.

Die NASA plant langfristig bemannte Flüge zum Mars.

Diese Nachricht wurde am 04.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.