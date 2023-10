Fußball-Bundesliga gedenkt der Opfer des Nahost-Konflikts. (dpa / Tom Weller)

In den Stadien wurde am Samstagnachmittag an den Krieg erinnert. Die Deutsche Fußball-Liga hatte die Gedenkminute empfohlen, "um nach den verheerenden Geschehnissen in Israel der Opfer zu gedenken". Der deutsche Fußball wolle ein Zeichen für den Frieden setzen.

Wie die Deutsche Presse-Agentur (dpa) schreibt, war im Freiburger Stadion die Durchsage zu hören, dass "aller Menschen" gedacht werden solle, "die Opfer geworden sind". Im Stadion des 1. FC Union Berlin wurde durchgesagt, es werde "der Opfer von Terror und Krieg gedacht", Israel oder die Hamas wurden demnach nicht explizit erwähnt. In Wolfsburg wurde laut dpa nicht eine Minute geschwiegen, sondern eine Minute applaudiert.

Diese Nachricht wurde am 21.10.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.