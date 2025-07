Fußball-Europameisterschaft 2025: Dänemark - Schweden (AP / dpa / Alessandra Tarantino)

Ebenfalls in der Gruppe C treten die deutschen Fußballerinnen am Abend gegen Polen an. Der DFB erwartet in der 16.100 Zuschauer fassenden Arena in St. Gallen 4.000 deutsche Fans. Die Partie gegen Dänemark steht am 8. Juli in Basel an. Auf Schweden trifft die DFB-Auswahl am 12. Juli in Zürich.

