Die Heim-EURO 2024 beginnt mit der Partie Deutschland gegen Schottland - bei aller sportlicher Rivalität soll auch die Begegnung der Fans über Landesgrenzen hinweg im Fokus stehen.

Im Eröffnungsspiel in München trifft die DFB-Elf zur Stunde auf Schottland. Die Arena ist mit 67.000 erwarteten Zuschauern ausverkauft. Schon Stunden vor dem Anpfiff mussten die Fanzone im Olympiapark und der Marienplatz wegen Überfüllung geschlossen werden. In Berlin wurden Teile einer Fanzone kurzzeitig wegen eines verdächtigen Gegenstandes geräumt. Die Polizei gab inzwischen Entwarnung.

Das Turnier findet unter verschärften Sicherheitsvorkehrungen statt, die Terrorgefahr wird als hoch eingestuft. Die EM wird in zehn deutschen Städten ausgetragen. Das Finale findet am 14. Juli in Berlin statt.

