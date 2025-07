Finnlands Katariina Kosola (l) erzielt den Treffer zum 0:1 gegen Islands Alexandra Johannsdottir (M). (Anthony Anex / Keystone / dpa / Anthony Anex)

Um 21 Uhr spielten dann im offiziellen Eröffnungsspiel in Basel die Schweizerinnen gegen die Auswahl Norwegens. Die Gastgeberinnen unterlagen Norwegen mit 1:2.

Das deutsche Team startet am Freitag in die EM. In St. Gallen trifft die DFB-Auswahl auf Polen. Weitere Gegner in der Gruppenphase sind Dänemark und Schweden.

Wo sind die EM-Spiele zu sehen?

Erstmals übertragen die öffentlich-rechtlichen Sender die Spiele der Fußball-EM der Frauen komplett. Alle 31 Partien sind live zu sehen, meist in den Hauptprogrammen von ARD und ZDF. Parallele Gruppenspiele laufen im Internet in den Mediatheken sowie auf sportschau.de und zdf.de. Das Finale läuft am 27. Juli um 18 Uhr im ZDF.

Wer sind die Favoritinnen und welche Chancen hat das deutsche Team?

EM-Titelverteidiger England sowie Weltmeister Spanien zählen zu den Top-Anwärtern auf den EM-Titel. Aber auch Frankreich und auch Schweden und den Niederlanden wird ein Finaleinzug zugetraut. Zum Kreis der Favoritinnen zählen aber auch die deutschen Spielerinnen. Zwar war das WM-Vorrunden-Aus 2023 in Australien ein herber Rückschlag. Aber mit Olympia-Bronze im Rücken hofft das Team von Bundestrainer Christian Wück in der Schweiz auf einen weiteren Entwicklungsschub.

Wie steht es um den Frauenfußball insgesamt?

Frauenfußball wird schon seit Jahren immer relevanter. Bei der Europameisterschaft 2022 in England sahen allein in Deutschland fast 18 Millionen Menschen das Finale zwischen dem deutschen und dem englischen Team.

Das Preisgeld der UEFA ist zudem bei dieser EM so hoch wie nie. Insgesamt 41 Millionen Euro werden an die 16 Nationalteams verteilt. 2022 waren es noch 16 Millionen.

In der deutschen Bundesliga allerdings sind die Frauen noch weit entfernt von gleichen Bedingungen wie die Männer. Im Schnitt verdient eine Spielerin dort 4.000 Euro im Monat. Bei den Nationalspielerinnen sieht es aber schon anders aus: Hier sind fünfstellige Monatsgehälter inzwischen normal.

Diese Nachricht wurde am 03.07.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.