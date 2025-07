In der Schweiz beginnt die Fußball-EM der Frauen. Das deutsche Team wird von Giulia Gwinn als Kapitänin angeführt. (David Inderlied / dpa / David Inderlied)

Im ersten Spiel des Turniers trifft Island um 18 Uhr in Thun auf Finnland. Um 21 Uhr folgt in Basel die Partie der Schweizerinnen gegen Norwegen. Das deutsche Team startet am Freitag in die EM. In St. Gallen trifft die DFB-Auswahl auf Polen. Weitere Gegner sind Dänemark und Schweden.

