Die deutsche Torhüterin Ann-Katrin Berger kassierte vier Gegentreffer. (Daniel Cole / AP / dpa / Daniel Cole)

Das Spiel in Marseille endete 1:4. Die DFB-Auswahl verpasste somit den vorzeitigen Einzug ins Viertelfinale. Das letzte Gruppenspiel gegen Sambia findet am Mittwoch statt. Die deutsche Olympia-Mannschaft blieb am gestrigen Wettkampftag ohne Medaille. Im Schwimmen erreichten Angelina Köhler über 100 Meter Schmetterling und Melvin Imoudu über 100 Meter Brust jeweils den vierten Platz.

Diese Nachricht wurde am 29.07.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.