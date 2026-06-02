Die deutsche Nationalmannschaft vor dem Abflug in Frankfurt in Main (picture alliance / HMB Media / Joaquim Ferreira)

In der US-Stadt soll auch Angreifer Kai Havertz zur Mannschaft hinzustoßen, der wegen seines Einsatzes im Finale der Champions League später anreist.

Am Samstagabend wird das letzte Testspiel vor Beginn der Weltmeisterschaft stattfinden. Gegen die USA könnte dann zum ersten Mal seit zwei Jahren Torwart Manuel Neuer wieder für die Nationalmannschaft spielen. Bundestrainer Julian Nagelsmann hatte angekündigt, ihn beim Turnier als ersten Torhüter einzusetzen.

Am Montag wird die Nationalmannschaft in den Bundesstaat North Carolina weiterreisen und in Winston-Salem ihr Quartier für die Weltmeisterschaft beziehen. In ihrem ersten Spiel trifft das deutsche Team am 14. Juni auf Curacao.

Diese Nachricht wurde am 02.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.