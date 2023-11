Nagelsmann

Fußball-Nationalmannschaft ohne Torwart ter Stegen gegen Türkei und Österreich

Fußball-Bundestrainer Julian Nagelsmann muss in den Testspielen gegen die Türkei am Samstag in Berlin und am kommenden Dienstag in Wien gegen Österreich auf Torwart Marc-André ter Stegen verzichten.

17.11.2023