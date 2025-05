Leverkusens Mittelfeldspieler Florian Wirtz könnte bald zum FC Bayern München wechseln (Archivbild). (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Martin Meissner)

Die "Bild"-Zeitung meldet, der 22-Jährige wolle zu keinem anderen Club wechseln. Nun müssen sich die Bayern mit Wirtz' aktuellem Verein Bayer Leverkusen über einen Transfer einigen. Es soll bislang noch keine Verhandlungen gegeben haben. Der Offensivspieler hat in Leverkusen noch einen Vertrag bis 2027. Laut "Bild" wollen die Münchner in diesem Sommer 100 Millionen Euro an Ablösesumme bieten. Sollte das nicht reichen, würde Wirtz demnach bis 2026 warten.

Offizielle Reaktionen gab es zunächst nicht. Wirtz selbst hatte in einem Interview angedeutet, dass er nicht ewig in Leverkusen bleiben wolle. "Es reizt mich auf jeden Fall, auch irgendwann meine Komfortzone zu verlassen und etwas Neues zu erleben", sagte der 22-Jährige der "Sports Illustrated". "Ich habe ziemliches Glück, dass ich direkt vor der Tür so viele hervorragende Vereine habe und jetzt bei einem der besten Vereine Deutschlands und Europas spielen kann."

Verlieren wird Leverkusen auf jeden Fall seinen Trainer: Xabi Alonso gab heute seinen Weggang zum Saisonende bekannt - Ziel noch unbekannnt.

