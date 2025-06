Frühere Nationalspielerin

Die deutsche Fußballerin Melanie Leupolz beendet ihre Karriere. (picture alliance / ZUMAPRESS.com / Oscar Manuel Sanchez)

Nach vielen und emotionalen Jahren im Profifußball habe sie die schwierige Entscheidung getroffen, in diesem Sommer aufzuhören, sagte die 31-Jährige in einem Video. Leupolz wurde mit der deutschen Nationalmannschaft 2013 Europameisterin und holte 2016 in Rio de Janeiro Olympia-Gold. Ihr 79. und damit letztes Länderspiel absolvierte sie bei der Weltmeisterschaft 2023.

Auf ihrer Titelliste stehen zudem unter anderem zwei deutsche Meisterschaften mit dem FC Bayern München sowie vier englische Meistertitel mit dem FC Chelsea. Zuletzt spielte Leupolz für Real Madrid.

2022 wurde die Leistungssportlerin Mutter. Das ZDF begleitete sie kurze Zeit später und drehte eine Dokumentation über das Muttersein im Profifußball

Diese Nachricht wurde am 14.06.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.