An die idyllische, aber gleichzeitig auch herausfordernde Arbeit auf einem Bauernhof konnten sich laut "game"-Verband Spielende in dem neuen "Landwirtschafts-Simulator 25" machen, der sich Platz 4 der Jahrescharts sicherte. Die Top 5 der erfolgreichsten neuen Games rundete das Partyspiel "Super Mario Party Jamboree" ab, bei dem man in zahlreichen bunten Minispielen seine Fähigkeiten unter Beweis stellen kann.

Der Branchen-Verband ermittelte nach eigenen Angaben die Top 20 der als Download und auf Datenträgern meistgekauften PC- und Konsolenspiele in Deutschland, die im Jahr 2024 erschienen sind.

Kinder und Jugendliche spielen im Durchschnitt eineinhalb Stunden

Nach Angaben des Digitalverbands Bitkom verbringen Kinder und Jugendliche im Alter von zehn bis 18 Jahren täglich etwa 95 Minuten mit Computer- und Videospielen. Laut der Erhebung spielen Kinder und Jugendliche unter der Woche rund 80 Minuten, am Wochenende mit 123 Minuten sogar im Schnitt etwa zwei Stunden am Tag.

Rund 85 Prozent der Kinder und Jugendlichen spielen demnach zumindest hin und wieder Video-, Computer- oder Onlinespiele. Mit zunehmendem Alter der Kinder sinkt dabei der Anteil der Spielerinnen und Spieler leicht. Die Zeit, die mit dem Spielen verbracht wird, steigt hingegen mit dem Alter.

Unterschiede gibt es dabei zwischen den Geschlechtern: Insgesamt 92 Prozent der Jungen zwischen zehn und 18 Jahren greifen zumindest hin und wieder zu Video- und Computerspielen. Unter Mädchen zwischen zehn und 18 Jahren sind es nur 79 Prozent. Jungen verbringen demnach in Schnitt pro Tag 121 Minuten mit dem Gaming, Mädchen spielen mit 64 Minuten nur etwa halb so viel.

