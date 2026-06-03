Kurz vor Turnierbeginn

Das iranische Fußball-Nationalteam - hier in der Türkei - hat Visa für Mexiko erhalten. (AP / dpa / Tolga Yildirim)

Die Spieler hätten dafür auch nicht persönlich in der mexikanischen Botschaft vorstellig werden und ihre Fingerabdrücke abgeben müssen. Das iranische Team befindet sich in der Türkei im Trainingslager.

Die Mannschaft soll ihr erstes WM-Spiel am 15. Juni in den USA gegen Neuseeland bestreiten. Für die Vereinigten Staaten und Kanada - die anderen beiden Gastgeberländer - liegen noch keine Visa vor. Der iranische Fußballverband hat deswegen bereits mehrfach Gespräche mit der FIFA geführt.

Trainingslager von den USA nach Mexiko verlegt

Das iranische Team hatte vor knapp zwei Wochen sein WM-Quartier von Tucson im US-Bundesstaat Arizona nach Tijuana in Mexiko verlegt. Als offiziellen Grund nannte der Verband die kürzere Entfernung zu den ersten beiden Gruppenspielen in Los Angeles. Mexikos Präsidentin Sheinbaum erklärte damals allerdings, die USA hätten nicht gewollt, dass die Iraner im Land übernachten.

Die USA und der Iran befinden sich seit Ende Februar im Krieg, derzeit gilt eine brüchige Waffenruhe. Wegen des Konfliktes war lange Zeit fraglich, ob der Iran überhaupt an der WM teilnimmt. Das Turnier beginnt am 11. Juni.

Diese Nachricht wurde am 04.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.