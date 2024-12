Nähe zum Termin der Winterspiele

Fußball-WM 2034 im Januar? IOC äußert keine Bedenken

Das Internationale Olympische Komitee sieht eine mögliche Verschiebung der Fußball-WM 2034 an den Jahresanfang als unproblematisch an - obwohl im Februar die Olympischen Winterspiele anstehen. Das Risiko einer Terminkollision zwischen den Spielen in Salt Lake City (10. bis 26. Februar 2034) und der WM, die in der kommenden Woche an Saudi-Arabien vergeben wird, sei "sehr gering", sagte IOC-Exekutivdirektor Christophe Dubi.