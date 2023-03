FIFA-Zentrale in Zürich (FABRICE COFFRINI / AFP)

Dies beschloss der FIFA-Rat auf einer Sitzung in Ruanda. Die Endrunde in den USA, Kanada und Mexiko wird erstmals mit 48 Mannschaften ausgetragen; im Jahr 2022 in Katar waren es 32. Da die FIFA in zwölf Vierergruppen spielen lässt, kommt es zu der Zahl von 104 Spielen. Das Turnier soll deshalb rund eine Woche länger dauern als bisher.

Diese Nachricht wurde am 15.03.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.