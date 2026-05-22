Neuer war nach der Heim-EM 2024 und 124 Länderspielen zurückgetreten. Der 40-Jährige wird beim Turnier in den USA, Mexiko und Kanada (11. Juni bis 19. Juli) seine fünfte WM spielen. 2014 wurde Neuer mit Deutschland in Brasilien Fußball-Weltmeister.
Der vollständige Kader:
Tor: Manuel Neuer (FC Bayern München), Oliver Baumann (TSG Hoffenheim), Alexander Nübel (VfB Stuttgart)
Abwehr: Waldemar Anton (Borussia Dortmund), Nathaniel Brown (Eintracht Frankfurt), Pascal Groß (Brighton & Hove Albion), Joshua Kimmich (FC Bayern München), David Raum (RB Leipzig), Antonio Rüdiger (Real Madrid), Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund), Jonathan Tah (Bayern München), Malick Thiaw (Newcastle United)
Mittelfeld: Aleksandar Pavlovic (FC Bayern München), Jamal Musiala (FC Bayern München), Nadiem Amiri (FSV Mainz 05), Jamie Leweling (VfB Stuttgart), Felix Nmecha (Borussia Dortmund), Angelo Stiller (VfB Stuttgart), Leon Goretzka (FC Bayern München), Lennart Karl (FC Bayern München), Florian Wirtz (FC Liverpool)
Angriff: Deniz Undav (VfB Stuttgart), Kai Havertz (FC Arsenal), Maximilian Beier (Borussia Dortmund), Leroy Sané (Galatasaray Istanbul), Nick Woltemade (Newcastle United)
Diese Nachricht wurde am 22.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.