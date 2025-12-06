Start in Houston

Die Fußball-WM 2026 findet in den USA, in Kanada und Mexiko statt. (picture alliance / empics)

Die deutsche Auftaktpartie gegen Curaçao wird demnach am 14. Juni um 12 Uhr Ortszeit (19 Uhr deutscher Zeit) im Houston-Stadion angepfiffen. Die Arena in Texas hat ein Dach und kann klimatisiert werden.

Die zweite Partie am 20. Juni gegen die Elfenbeinküste findet in Toronto in Kanada statt. Anstoß ist um 16 Uhr Ortszeit (22 Uhr in Deutschland). Das abschließende Vorrundenspiel gegen Ecuador wird in East Rutherford ausgetragen. Anstoß ist auch hier um 22 Uhr deutscher Zeit.

Als Gruppensieger würde Deutschland über Foxborough bei Boston, Philadelphia, wieder Foxborough und Arlington bei Dallas zum Finale nach East Rutherford zurückkehren.

Das Eröffnungsspiel der WM am 11. Juni bestreiten Mexiko und Südafrika. Anstoß ist um um 21 Uhr deutscher Zeit.

