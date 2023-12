Fanblock beim Fußball-Spiel Nantes-Nizza am 2.12.23 (IMAGO / MAXPPP / IMAGO / Jérôme Fouquet)

Die Staatsanwaltschaft hat ein Verfahren wegen vorsätzlicher Tötung eingeleitet, in der Nacht fanden Zeugenbefragungen statt. Laut Medienberichten stellte sich der Angreifer der Polizei. Die französische Sportministerin Oudéa-Castéra sprach auf X von einem "großen Schmerz" und schrieb, dass ihre Gedanken bei der Familie des Toten und seinen Kameraden auf der Tribüne seien.

Zuletzt kam es in Frankreich wiederholt zu gewaltsamen Zusammenstößen am Rande von Fußballspielen. Am vergangenen Sonntag wurden zwei Anhänger von Stade Brest leicht verletzt, als ihr Fanbus in Montpellier angegriffen wurde. Rund um das Spiel setzte die Polizei zudem Tränengas gegen hundert Gewaltbereite ein. Ende Oktober war in Marseille der Mannschaftsbus von Olympique Lyon mit Steinen angegriffen worden, Lyons Trainer Grosso wurde dabei am Kopf getroffen.

