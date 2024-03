Der brasilianische Fußballer Robinho (OLIVIER MORIN / AFP)

Der ehemalige Stürmer von Real Madrid, Manchester City und AC Mailand soll die in Italien gegen ihn verhängte neunjährige Freiheitsstrafe in Brasilien verbüßen, wie der Oberste Gerichtshof des Landes urteilte. Robinhos Anwälte kündigten an, Berufung gegen das Urteil einzulegen.

Wegen seiner Beteiligung an einer Gruppenvergewaltigung in einer Diskothek in Mailand war Robinho 2017 in Italien zu einer neunjährigen Haftstrafe verurteilt worden. Das Urteil wurde 2022 rechtskräftig. Damals war Robinho allerdings bereits in sein Heimatland zurückgekehrt - und Brasilien liefert seine Staatsbürger grundsätzlich nicht an andere Länder aus.

