Die Fußball-WM der Männer hat begonnen. In Mexiko-Stadt wurde die Eröffnung gefeiert. (IMAGO / UPI Photo / CHRISTIAN BRUNSKILL)

An der Eröffnungszeremonie im Aztekenstadion nahm unter anderem die Musikerin Shakira teil. Im anschließenden Auftaktspiel mit 3 roten Karten gewann Mitgastgeber Mexiko mit 2:0 gegen Südafrika. Das zweite Spiel gewann Südkorea gegen Tschechien mit 2:1.

Größte WM der Geschichte mit 48 Ländern

An der bislang größten WM der Geschichte nehmen 48 statt wie zuletzt 32 Länder teil. Die insgesamt 104 Spiele werden außer in Mexiko auch in Kanada und den USA ausgetragen. Der langjährige Sportreporter Marcel Reif bezeichnete das Ausmaß der WM und die hohen Ticketpreise als "Gigantomanie". Es gehe der FIFA unter ihrem Präsidenten Infantino vor allem ums Geld, sagte Reif im Deutschlandfunk . Es könne aber durchaus sein, dass Spiele vor nur wenig gefüllten Zuschauerrängen stattfänden, weil viele sich die hohen Kosten nicht leisten könnten.

Deutschland "kein Topfavorit"

Zu den Aussichten der deutschen Nationalmannschaft sagte der Sportexperte, das Erreichen der Hauptrunde sei Pflicht, aber zu den Topfavoriten zähle das Team nicht. Die Mannschaft von Bundestrainer Nagelsmann startet am Sonntag gegen das erstmalig für eine Weltmeisterschaft qualifizierte Curaçao in das Turnier. Das Endspiel findet am 19. Juli in New Jersey statt.

Aus dem Deutschlandfunk-Programm:

Diese Nachricht wurde am 12.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.