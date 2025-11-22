Südafrikas Präsident Ramaphosa bei einer Rede vor Beginn des Ggipfels. (AFP / EMMANUEL CROSET)

Auch Russland und China nehmen nicht an dem Gipfel teil. US-Präsident Trump hatte seine Absage damit begründet, dass die südafrikanische Regierung weiße Bürger verfolge. Für diese Behauptung gibt es - auch nach Einschätzung der Bundesregierung - keinen Beleg. Ungeachtet seines Boykotts warnte Trump die anderen Staaten davor, ohne die USA eine Schlusserklärung zu entwerfen. Genau das sollen die Unterhändler der teilnehmenden Länder nach Informationen der Nachrichtenagentur Reuters aber bereits getan haben. Inhalte sind noch nicht bekannt.

Nach den Worten von EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen wollen die anwesenden europäischen Staats- und Regierungschefs am Rande des Gipfels zu Beratungen über den US-Friedensplan für die Ukraine zusammenkommen.

Diese Nachricht wurde am 22.11.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.