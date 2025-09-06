Donald Trump will den G20-Gipfel im nächsten Jahr in seinem Resort Doral in Florida ausrichten. (picture alliance / Sipa USA / Sipa USA)

Trump betonte, dass er damit kein Geld verdienen werde. Das Golfresort zählt zum Portfolio des Privatunternehmens Trump Organization. Der Präsident hob hervor, die Anlage Doral bei Miami liege in der Nähe eines Flughafens und sei der beste Ort für den Gipfel.

Die Washington Post berichtete, dass Trump bereits in seiner ersten Amtszeit geplant haben soll, einen G7-Gipfel dort auszurichten, aufgrund von Kritik dann aber Abstand von dem Vorhaben nahm.

Trump gab außerdem bekannt, dass er im November nicht selbst zum G20-Gipfel nach Südafrika reisen werde. Stattdessen werde Vize-Präsident Vance teilnehmen.

Diese Nachricht wurde am 06.09.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.