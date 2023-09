Bei der Eröffnung des G20-Gipfels wurde für das Schild des indischen Premierministers Modi der Name "Bharat" statt Indien verwendet. (IMAGO / ZUMA Press / IMAGO / Filippo Attili)

Bei der Eröffnung des G20-Gipfels in Neu Delhi stand auf dem Namensschild von Premierminister Modi statt Indien der alte Sanskrit-Name des Landes "Bharat". "Bharat" wird in der Verfassung Indiens als Synonym verwendet und auch in der Bevölkerung häufig benutzt. Berichten zufolge erwägt die hindu-nationalistische Regierung, den Namen zu ändern, um sich von der einstigen Herrschaft der Briten zu distanzieren. Sie monieren, dass die Kolonialherren den amtlichen Namen "Indien" populär gemacht hätten, weshalb er ein Symbol der Sklaverei sei.

