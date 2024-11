Das Treffen der G7-Außenminister in Italien wird fortgesetzt. (Bernd von Jutrczenka/dpa)

Dabei dürfte es um den Ukraine-Krieg und um mögliche Reaktionen auf den russischen Einsatz einer modifizierten Mittelstreckenrakete gehen. Die Außenminister befassen sich zudem mit dem Krieg im Nahen Osten. Am Abend will sich das israelische Sicherheitskabinett mit einem von den Vereinigten Staaten vermittelten Waffenstillstandsabkommen mit der libanesischen Hisbollah-Miliz beschäftigen. Es wird erwartet, dass Israel dem Vertrag zustimmt. Ein Regierungssprecher sagte, das Abkommen werde Israels Handlungsfreiheit erhalten, weiter die Bedrohung durch die Hisbollah abzuwenden. Zudem könnten die Bewohner im Norden Israels in ihre Häuser zurückkehren. Der libanesische Außenminister Habib betonte, die Armee seines Landes sei bereit, mindestens 5.000 Soldaten im Südlibanon einzusetzen, wenn sich die israelischen Truppen von dort zurückzögen.

