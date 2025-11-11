Außenminister Wadephul (picture alliance / dpa / Marcus Brandt)

Wadephul sagte vor seiner Abreise nach Niagara-on-the-Lake, die G7 blieben ein Zentrum internationaler Kooperation und des gemeinsamen Einsatzes für Frieden und Stabilität. Dieser Einsatz sei unerlässlich, da Freiheit und Sicherheit herausgefordert seien wie kaum jemals zuvor. Als Bedrohungen nannte Wadephul Russlands Krieg gegen die Ukraine, Angriffe auf strategische Infrastruktur sowie die Unterminierung von Wahlen und demokratischen Prozessen. Zudem betonte er, die vom kanadischen Vorsitz gesetzten Themen Maritime Sicherheit und kritische Rohstoffe seien von globaler aber auch von konkreter Bedeutung für Deutschland.

Nach Angaben der kanadischen Außenministerin Anand stehen die Bemühungen um Frieden in der Ukraine und im Nahen Osten auf der Tagesordnung. Es werde aber auch um die Sicherheit in der Arktis gehen.

