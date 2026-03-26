Bei Paris wollen die Außenminister der G7 auch über die Kriege im Iran und der Ukraine sprechen. (picture alliance / ZUMAPRESS.com / Adrian Wyld)

In Cernay-la-Ville bei Paris soll es zunächst um mögliche Reformen bei Friedenssicherung und humanitärer Hilfe gehen. Auch das Thema Wiederaufbau steht auf dem Programm, etwa mit Blick auf die beschädigte Schutzhülle um das havarierte Atomkraftwerk Tschernobyl. Zudem will die Ministerrunde auch über die Kriege im Iran und in der Ukraine sprechen. Dazu wird die Teilnahme des US-Chefdiplomaten Rubio erwartet. Für Deutschland nimmt Außenminister Wadephul teil.

Zu den G7 gehören Deutschland, Frankreich, Italien, Japan, Kanada, das Vereinigte Königreich und die USA. Die Europäische Union hat einen Beobachterstatus.

Diese Nachricht wurde am 26.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.