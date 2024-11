Treffen in Italien

Treffen der G7-Außenminister (Bernd von Jutrczenka / dpa / Bernd von Jutrczenka)

Man arbeite an einer gemeinsamen Erklärung, sagte der italienische Außenminister Tajani. Bislang sind die G7-Staaten unterschiedlicher Ansicht. Die britische Regierung deutete bereits an, den Haftbefehl umsetzen zu wollen. Deutschland äußerte sich bislang zurückhaltend. Die US-Regierung kritisierte den Haftbefehl des Tribunals in Den Haag hingegen deutlich.

Durch den Haftbefehl müsste Netanjahu bei der Einreise in die Vertragsstaaten des Gerichtshofs festgenommen werden. Die Richter hatten den Haftbefehl wegen des Verdachts auf Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit im Gazastreifen erlassen.

Das Treffen der G7-Außenminister wird morgen fortgesetzt.

Diese Nachricht wurde am 25.11.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.