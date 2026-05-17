Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (picture alliance / ABBfoto)

Im Fokus stehen die wirtschaftlichen Auswirkungen des Iran-Kriegs und der Blockade der Straße von Hormus. Aus Deutschland reist Bundesfinanzminister Klingbeil an. Er sagte vor seinem Abflug, der Iran-Krieg bedrohe die wirtschaftliche Entwicklung massiv. Es müsse alles getan werden, um den Krieg dauerhaft zu beenden, die Region wieder zu stabilisieren und freie Seewege durch die Straße von Hormus zu gewährleisten.

Weitere Themen bei dem G-7-Treffen sind Ungleichgewichte im Welthandel, die Versorgung mit kritischen Rohstoffen, die Finanzierung von Entwicklungsländern sowie das Vorgehen gegen die Finanzierung von Terrorismus und Organisierter Kriminalität. Außerdem geht es um Unterstützung für die Ukraine.

Diese Nachricht wurde am 18.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.