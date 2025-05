Treffen im kanadischen Banff

Gruppenfoto der G7-Finanzminister (AP / Jeff McIntosh)

In der Abschlusserklärung des dreitägigen Treffens im kanadischen Banff heißt es, jede Organisation, die Russland in diesem - so wörtlich - "brutalen Krieg" unterstütze, werde von Verträgen zum Wiederaufbau der Ukraine ausgeschlossen.

Mit Blick auf die weltwirtschaftliche Lage bekennen sich die G7-Minister zu einem gemeinsamen Eintreten für stabile Märkte. Eine "erhöhte Unsicherheit" könne die Wirtschaft und die Finanzstabilität beeinträchtigen, heißt es. Man wolle zusammenarbeiten, um hier weitere Fortschritte zu erzielen.

Zur G7-Gruppe gehören Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien, Japan, Kanada und die USA. Angesichts des schwelenden Streits um die aggressive Zollpolitik der USA war zunächst unsicher gewesen, ob eine gemeinsame Abschlusserklärung überhaupt zustande kommt.

