Paris
G7-Handelsminister beraten heute im Schatten der Iran-Krise

Die Wirtschafts- und Handelsminister der G7-Staatengruppe kommen heute in Paris zu Beratungen zusammen.

    Die Flaggen der G7-Staaten in einem Konferenzraum früherer Beratungen. (IMAGO / dts Nachrichtenagentur / IMAGO / dts Nachrichtenagentur)
    Im Mittelpunkt dürften die wirtschaftlichen Folgen durch die Blockade der Straße von Hormus stehen. Außerdem geht es um die von US-Präsident Trump angekündigte Erhöhung der Zölle auf Autos und LKW aus der EU auf 25 Prozent.
    Die Gruppe der sieben wirtschaftsstärksten Staaten besteht aus Deutschland, den USA, Japan, Kanada, Großbritannien, Frankreich und Italien. Für die Bundesregierung nimmt Wirtschaftsministerin Reiche teil.
    Diese Nachricht wurde am 06.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.