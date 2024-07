G7-Staaten fordern Transparenz der Präsidentschaftswahlergebnisse in Venezuela. (picture alliance / Anadolu / Pedro Rances Mattey)

Die Opposition müsse unverzüglich Zugang zu allen Informationen erhalten, heißt es in einer Erklärung der sieben wichtigsten Industrienationen. Die Außenminister bekundeten zudem ihre Solidarität mit dem venezolanischen Volk und riefen zu einer friedlichen und demokratischen Lösung auf. - Die Wahlbehörde hatte Amtsinhaber Maduro zum Wahlsieger erklärt. Die Opposition erkennt das Ergebnis nicht an und will Beweise dafür haben, dass ihr Kandidat 70 Prozent der Stimmen bekommen hat. Seit Tagen gehen ihre Anhänger auf die Straße. Nach Angaben der Menschenrechtsorganisation Foro Penal kamen bisher elf Menschen bei den Protesten ums Leben.

