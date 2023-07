Nato-Gipfel in Vilnius, Litauen (AP/Doug Mills)

Geplant sind außerdem die Ausbildung ukrainischer Streitkräfte, die Weitergabe von Geheimdienstinformationen sowie der Schutz gegen Cyberangriffe. Die Hilfen sollen zeitlich über das Ende des russischen Angriffskriegs hinausgehen. Im Gegenzug werden von der Regierung in Kiew Justiz- und Wirtschaftsreformen sowie mehr Transparenz erwartet.

US-Präsident Biden betonte, die G-7-Staaten würden die Ukraine beim Aufbau einer starken und fähigen Verteidigung an Land, in der Luft und zur See unterstützen. Der ukrainische Präsident Selenskyj sprach von einem bedeutenden Erfolg für die Sicherheit der Ukraine.

Gestern hatten die NATO-Staaten einen Betritt der Ukraine grundsätzlich befürwortet, jedoch keine formelle Einladung ausgesprochen und auch keinen Zeitplan für Betrittsgespräche aufgelegt.

