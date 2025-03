Die Außenminister der G7-Staaten fordern eine Waffenruhe in der Ukraine. (Sebastien St-Jean / AFP)

Sie veröffentlichten am Verhandlungsort La Malbaie eine entsprechende gemeinsame Erklärung. Darin appellieren sie an Russland, wie bereits die Ukraine ebenfalls einer 30-tägigen Waffenruhe zuzustimmen. Andernfalls drohten Moskau weitere Sanktionen, heißt es. Zugleich wird darin auf Sicherheitszusagen für die Ukraine nach einem Kriegsende gepocht. US-Außenminister Rubio sprach anschließend von einer starken Stellungnahme der G7. Es gebe Grund zu vorsichtigem Optimismus bezüglich eines baldigen Friedens.

Auf Drängen der USA wurde China in der Erklärung davor gewarnt, den Status quo in der Taiwanstraße mit Gewalt oder Zwang zu ändern. Mit Blick auf den Nahen Osten setzte Washington durch, dass die Bedeutung einer Zwei-Staaten-Lösung anders als in früheren Abschlussdokumenten der G7 nicht mehr ausdrücklich betont wird.

Diese Nachricht wurde am 15.03.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.