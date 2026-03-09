Zeitungsbericht

G7-Finanzminister wollen über Freigabe von Öl aus Notreserven beraten. (picture alliance / ZUMAPRESS.com / Adrian Wyld)

Das berichtet die "Financial Times". Danach haben bereits drei G7-Länder - darunter die USA - ihre Unterstützung dafür bekundet. Die Internationale Energieagentur solle die Aktion koordinieren, hieß es weiter. Noch heute solle es eine Telefonkonferenz über die Auswirkungen des Iran-Krieges auf die Energieversorgung geben.

Zuletzt war der Ölpreis auf den höchsten Stand seit ‌Juli 2022 gestiegen. Die in Europa maßgebliche Nordseesorte Brent wurde zeitweise über der Marke von 111 US-Dollar je Fass gehandelt - das sind 159 Liter. Am Freitag hatte der Ölpreis noch bei gut 90 Dollar gelegen. Damit beläuft sich der Anstieg seit Beginn des Iran-Kriegs vor gut einer Woche auf inzwischen rund 50 Prozent. Seither steigen auch die Kraftstoffpreise an den deutschen Tankstellen.

Gaspreis schnellt ebenfalls nach oben

Auch der Gaspreis erhöhte sich stark. Der niederländische TTF-Kontrakt, der als wichtigster europäischer Referenzwert gilt, verzeichnete heute früh ein Plus von rund 30 Prozent. Derzeit passieren aus Sorge vor Attacken des Irans kaum noch Schiffe die Straße von Hormus. Die Meerenge ist ein wichtiger Seeweg für Öl- und Gastransporte.

US-Präsident Trump erklärte, die Ölpreise würden nach der Beseitigung der nuklearen Bedrohung durch den Iran wieder sinken. Die Verteuerung sei ein sehr geringer Preis für die Sicherheit und den Frieden der USA und der Welt.

Diese Nachricht wurde am 09.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.