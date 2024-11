Nach US-Wahl

Nach dem Sieg von Donald Trump bei der US-Präsidentschaftswahl müsse sie ihre gesamte Kraft in den Dienst Europas stellen, damit Deutschland am Ende eines möglichen Zollwettstreits mit den USA nicht als großer Verlierer dastehe, sagte der SPD-Politiker und Vorsitzende der Atlantik-Brücke im Deutschlandfunk . Die Europäische Union sei derzeit deutlich schwächer und uneiniger als 2017, als Trump zum ersten Mal US-Präsident wurde. Besonders gefährlich nannte Gabriel es, dass es in Deutschland und Frankreich derzeit keine stabilen Regierungen gebe, die ein Gegengewicht zu den USA bilden könnten.