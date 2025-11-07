Sigmar Gabriel (SPD) sagte zum Bau von Nord Stream 2 aus (Archivbild). (picture alliance / dpa / dpa-Zentralbild / Britta Pedersen)

Beide Politiker äußerten sich vor einem Untersuchungsausschuss des Landtags von Mecklenburg-Vorpommern. Der Ausschuss soll klären, ob es russischen Einfluss auf die Landes-Stiftung gegeben hat, mit deren Hilfe Nord Stream 2 vollendet worden war.

Der SPD-Politiker Gabriel, der unter Kanzlerin Merkel später Außenminister war, räumte erneut Fehler im Umgang mit Russland ein. Kreml-Chef Putin falsch eingeschätzt zu haben, sei einer der größten Fehler der deutschen Außenpolitik, an der auch er beteiligt gewesen sei,

Nord Stream 2 ging nie in Betrieb und wurde bei einem Anschlag im September 2022 schwer beschädigt.

Diese Nachricht wurde am 08.11.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.