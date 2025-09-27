Zentralafrika

Eine zweite Wahlrunde ist für Mitte Oktober geplant. Um die 145 Parlamentssitze in dem zentralafrikanischen Land am Äquator bewerben sich Hunderte Kandidatinnen und Kandidaten. Zugleich finden Kommunalwahlen statt. Hier kandidieren Tausende für die Mandate. Die Übergangsregierung hatte nach dem Staatsstreich Schritte zurück zur Zivilherrschaft versprochen. Im April war der Putschist Brice Oligui Nguema, der die Herrschaft von Ali Bongo beendet hatte, zum Sieger der Präsidentschaftswahlen erklärt worden.
