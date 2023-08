Zentralafrika

Wo hält sich Gabuns Präsident Ali Bongo Ondima nach dem Putschversuch auf? (picture alliance / Pool via CNP / Ron Sachs)

Die Putschisten teilten im Fernsehen mit, zudem seien der Vizepräsident sowie mehrere Mitglieder der Regierungspartei und Berater festgenommen worden, darunter der Sohn des Präsidenten. Ihnen werde unter anderem Verrat vorgeworfen. Der Staatschef selbst meldete sich inzwischen aus seinem Arrest zu Wort und rief seine Anhänger auf, ihn zu unterstützen.

Mehrere Militärs waren heute früh im Fernsehen aufgetreten und hatten die Machtübernahme in Gabun verkündet. Sie begründeten ihren Putsch damit, dass der Sieg des seit 14 Jahren amtierenden Amtsinhabers bei der Präsidentschaftswahl am vergangenen Wochenende durch Fälschung zustandegekommen sei. Laut Korrespondentenberichten wurde der Putsch in Gabuns Hauptstadt Libreville von hunderten Menschen gefeiert.

Die EU-Verteidigungsminister erörterten die Situation bei einem Treffen im spanischen Toledo. Der EU-Außenbeauftragte Borrell zeigte sich besorgt. Er sagte, die Ereignisse drohten die gesamte Region zu destabilisieren. Die Afrikanische Union und Frankreich verurteilten den Putsch. China appellierte an die Putschisten, die Sicherheit des Präsidenten zu garantieren.

