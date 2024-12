Nach dem Sturz von Assad

EVP-Mitglied Michael Gahler (picture alliance / Hans Lucas / Union Europeenne)

In der Debatte über eine mögliche Rückkehr syrischer Flüchtlinge meinte Gahler, ein Drängen sei derzeit nicht angezeigt. Zunächst müsse die Lage vor Ort geklärt werden. Andere Vertreter der Union, aber auch der AfD und des BSW hatten zuletzt eine verstärkte Rückkehr und gegebenenfalls Abschiebungen gefordert. Bundeskanzler Scholz äußerte sich dagegen zurückhaltend. Er sagte im ARD-Fernsehen, die Situation in dem Land sei noch sehr gefährlich. Man müsse jetzt zunächst dafür sorgen, dass in Syrien ein sicheres Leben möglich sei und die Menschen unterschiedlicher Religionen gut zusammenleben könnten.

Diese Nachricht wurde am 11.12.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.