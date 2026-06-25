Warenhauskette

Eine Filiale von Galeria in Frankfurt (dpa / picture alliance / Frank Rumpenhorst)

Das sagte eine Unternehmenssprecherin der Deutschen Presse-Agentur. Das Geld ist demnach an einen auf drei Jahre angelegten Sanierungsplan geknüpft. Der Einzelhändler wolle dabei unter anderem prüfen, welche Standorte rentabel seien, und mit Vermietern über Mietsenkungen sowie flexiblere Konditionen verhandeln. Die Kreditlinie stellt den Angaben zufolge die US-Investmentgesellschaft Gordon Brothers bereit. Die Verhandlungen hatten sich wochenlang hingezogen.

Galeria hat derzeit 83 Warenhäuser und beschäftigt rund 12.000 Menschen. Anfang 2024 hatte der Konzern zum dritten Mal innerhalb von vier Jahren Insolvenz angemeldet. Grund dafür war unter anderem die finanzielle Schieflage des Mutterkonzerns Signa.

Diese Nachricht wurde am 25.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.