Zum vorläufigen Insolvenzverwalter für das Unternehmen mit mehr als 15.000 Mitarbeitern und 92 Filialen wurde der Hamburger Anwalt Stefan Denkhaus bestellt. Es ist der dritte Insolvenzantrag binnen drei Jahren.

Galeria ist Teil der weit verzweigten Signa-Unternehmensgruppe des Tiroler Investors Rene Benko. Dessen Signa Holding und unter anderem zwei wichtige Immobilien-Gesellschaften haben bereits Insolvenzanträge gestellt. Signa hatte für die Sanierung von Galeria 200 Millionen Euro bis 2025 zugesagt.

Die Bundesagentur für Arbeit (BA) wird den Beschäftigten der Warenhauskette Galeria Karstadt Kaufhof Insolvenzgeld zahlen, wenn das beantragte Insolvenzverfahren eröffnet wird. "Die BA hat nach intensiven Beratungen mit dem Unternehmen und einer detaillierten Prüfung der Voraussetzungen festgestellt, dass bei einer erneuten Insolvenzeröffnung die Beschäftigten Insolvenzgeld erhalten können", heißt es in einer Mitteilung der Behörde. Insolvenzgeld wird nach Eröffnung des Insolvenzverfahrens für bis zu drei Monate rückwirkend bezahlt, in der Regel in der Höhe des letzten Nettoeinkommens. Die Beschäftigten müssten derzeit nichts unternehmen, heißt es in der Mitteilung.

