Für Geisel-Rettung

Benny Gantz (AFP / JACK GUEZ)

Ziel sei es, eine Vereinbarung mit der Hamas zur Freilassung der Geiseln zu erreichen, sagte er in einer im Fernsehen übertragenen Pressekonferenz. Im Frühjahr kommenden Jahres müsse es dann eine Neuwahl geben.

Gantz war Verteidigungsminister in der Regierung von Ministerpräsident Netanjahu; er trat im vergangenen Jahr nach Meinungsverschiedenheiten zurück. Nun forderte er andere Oppositionspolitiker sowie Netanjahu dazu auf, sich mit ihm gemeinsam einer, wie er es nannte "Regierung zur Freilassung der Geiseln" anzuschließen - ohne die ultrarechten Parteien. Die Chancen für ein solches Bündnis gelten allerdings als gering.

Diese Nachricht wurde am 24.08.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.