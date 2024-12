Bundestagswahlkampf

Gastbeitrag von Musk in "Welt am Sonntag" sorgt für Widerspruch

Der US-Milliardär Elon Musk hat mit einem Gastbeitrag in der "Welt am Sonntag" empörte Reaktionen ausgelöst. Musk macht sich in dem Text für die AfD stark und schreibt, die Partei sei "der letzte Funke Hoffnung" für Deutschland. Dagegen gibt es Widerspruch von vielen Parteien.